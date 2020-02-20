باماكو 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسعبر الاتحاد الإفريقي عن دعمه القوي لمبادرة الحوار مع قادة المجموعات الإرهابية في مالي.وقال الممثل السامي لبعثة الاتحاد الإفريقي في مالي والساحل بيير بويويا، " إن الحوار مع قادة المجموعات المسلحة يعتبر إحدى طرق إنهاء الحرب"، واصفًا الأمر بالعمل الصعب.وعبر الرئيس البوروندي السابق خلال مؤتمر صحفي بباماكو عن أمله في أن يفضي الحوار إلى حل مشابه، لما حصل بدولة الجزائر، التي ترعى اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قد أعلن مؤخرًا عن وجود محاولات للتحاور مع قادة المجموعات المسلحة، مضيفًا أن الوقت حان لاستكشاف طرق معينة.// انتهى //00:11ت م0341