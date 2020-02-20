الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسكشفت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان الرئيسة التنفيذية لمركز الملك سلمان الاجتماعي ، ملامح الهوية الجديدة لمركز الملك سلمان الاجتماعي وخطته الإستراتيجية التطويرية التي سيطلقها المركز غداً - بمشيئة الله - .وأوضحت سموها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بعنوان " ملتقى الجميع"، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان نائب رئيس مجلس إدارة المركز ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة المركز وعدد من الإعلاميين ، أن إطلاق الهوية الجديدة سيتم من خلال حسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المختلفة، كما يشارك المركز بجناح في جامعة الملك سعود إبتداء من غداً الخميس لعرض الهويته الجديدة والخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع .وبينت الأميرة الجوهرة بنت سعود أن استحداث المركز لخطته الإستراتيجية تأتي في إطار تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومحفزة للأداء الاجتماعي ليتكامل فيها مع مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني، خصوصاً برنامج جودة الحياة وبرامج التمكين المجتمعي، مشيرة إلى أن الإستراتيجية شملت عدداً من الأهداف ، ومنها السمة المؤسسية، حيث عمل المركز على تطويرها لتعكس مستوى الخدمات والمشاريع والشراكات التي يعمل عليها المركز منذ افتتاحه عام 1997م لتبرز مسيرته وجهوده لخدمة المجتمع.‎واشتمل المؤتمر على عرض موجز عن محاور وأهداف الخطة الإستراتيجية وكيفية رسم مسار التطور الخدماتي والتوسع المساحي ليواكب تطلعات المستفيدين المتغيرة مع تسارع نمو المجتمع وتباين فئاته، كما اشتمل على معرض يجسد الهوية الجديدة للمركز وإعلان الخطة الإستراتيجية التي يتطلع المركز من خلالها إلى تحقيق استدامه مالية، بالإضافة إلى تطوير الشراكات المحلية والعالمية التي تخدم توجهاته واستعراض مشاريعه التنموية القادمة.وفي الختام نظم المركز جولة ميدانية للإعلاميين للاطلاع على مرافق المركز والخدمات التي يقدمها .// انتهى //00:28ت م0343