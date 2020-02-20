الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واساستعاد فريق العين صدارة فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على الجيل بأربعة أهداف دون رد اليوم ضمن الجولة 25 من المسابقة.ورفع العين رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، وبقي الجيل عند 31 نقطة.وتغلب فريق جدة على الشعلة بهدف دون رد، ليكون رصيد فريق جدة 37 نقطة بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الشعلة عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.وتعادل فريق البكيرية مع الكوكب بدون أهداف ليكون رصيد الكوكب 29 نقطة في المركز 14، والبكيرية برصيد 41 نقطة في المركز الخامس.وخسر فريق الأنصار من نظيره نجران بهدفين دون رد، ليكون رصيد نجران 35 نقطه بالمركز العاشر، وتوقف رصيد الأنصار عند 20 نقطة بالمركز الثامن عشر.//انتهى //01:06ت م0347