جيزان ٢٥جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق ١٩ فبراير 2020 م واسنظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة جازان مساء اليوم ورشة عمل بعنوان" الشراكة مع القطاع الخاص (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) " ، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي ومدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم وعدد من المطورين العقاريين وذلك بمسرح الغرفة بمدينة حيزان .وهدفت الورشة إلى التعريف بآلية الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة التي تقوم الوزارة بتوفيرها وطرحها على المنشآت المتوسطة والصغيرة ،لإيجاد حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالجودة والسعر المناسب.وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان خلال الورشة أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار بالنسبة للمنشآت العقارية لتوفير وحدات سكنية تمتاز بالسعر والجودة المناسبة ، بالإضافة لرفع كفاءة المطورين العقاريين وزيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وموازنة العرض والطلب في السوق العقارية من أجل خلق بيئة جاذبة ومستدامة، مؤكداً حرص وزارة الإسكان على تمكين المنشآت العقارية كافة ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات أمامهم، بما يعود بالنفع على المستفيدين من خلال إيجاد منتجات سكنية تلائم شرائح المجتمع كافة.من جانبه أشار المنهدس إبراهيم المقحم إلى أن وزارة الإسكان عملت على إنشاء العديد من البرامج والمبادرات التي تعنى بتيسير الإجراءات والمتطلبات لتفعيل دور المطورين العقاريين، ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الفرص التي تتيحها الوزارة في إطار سعيها لرفع نسبة التملك وخلق بيئة إسكانية منظمة ومتكاملة.//انتهى//01:08ت م0348