تونس 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ مساء اليوم، تشكيل حكومته الجديدة التي طرأت عليها بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة المعلنة السبت الماضي.وأكد الفخفاخ أنها مكونة من ائتلاف واسع يمثل مكونات الطيف السياسي ومبنية على مذكرة تعاقدية هدفها ضمان الاستقرار وإعادة الأمل والثقة للشعب.وتتألف الحكومة من 32 عضوًا بين وزراء وكتاب دولة.وقد أسندت حقائب وزارة الداخلية لهشام المشيشي والدفاع الوطني لعماد الحزقي والشؤون الخارجية لنورالدين الري.// انتهى //01:19ت م0349