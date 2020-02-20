نيويورك 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء على مستويات قياسية وصعد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مستويات إغلاق مرتفعة في ظل انحسار المخاوف من الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا توقعات بإجراءات صينية لدعم الاقتصاد.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 115.5 نقطة بما يعادل 0.4 بالمئة ليصل إلى 29347.69 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 15.81 نقطة أو 0.47 بالمئة مسجلا 3386.1 نقطة، وتقدم ناسداك 84.44 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 9817.18 نقطة.// انتهى //02:15ت م0350