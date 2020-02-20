جوهانسبرغ 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسقالت وزيرة البيئة والغابات والصيد البحري في جنوب إفريقيا، باربرا كريسي، اليوم: "إن بلادها التي عانت من سنوات الجفاف الشديد، تخطط لإطلاق سلسلة من البرامج لمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث سيتم إنفاق 1.9 مليار راند في عام 2020 لاستعادة الأراضي الرطبة والكثبان الرملية الساحلية".وأضافت أن إدارتها تخطط أيضًا لتعزيز وحماية البنية التحتية والساكنة من العواصف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر، مشيرة إلى أنه يجب أن نكون واضحين بشأن عواقب التغيرات المناخية التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق.// انتهى //02:15ت م0351