عام / الرئيس السنغالي ينوه بجهود موريتانيا في محاربة الإرهاب
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
نواكشوط 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس
نوه الرئيس السنغالي ماكي صال ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بجهود موريتانيا في مواجهة الإرهاب.
وأكد الجانبان ، قبيل مغادرة الرئيس السنغالي العاصمة نواكشوط في أعقاب زيارة رسمية له لموريتانيا ، أن هذه الزيارة مكنت الجانبين من التوقيع معا على اتفاقيات مهمة واستعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي .
وأكد الجانبان ، وفق بيان مشترك لهما امس ، دعمهما إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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