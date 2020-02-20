نواكشوط 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني، عبد العزيز ولد الداهي، اليوم بالعاصمة المورتانية نواكشوط ، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي .واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون والشراكة بين موريتانيا وهذه الهيئة التنموية، والدور الذي يمكن أن تساهم به هذه الشراكة في رفع كافة التحديات والعراقيل التي تقف في وجه التنمية الزراعية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة في موريتانيا .// انتهى //03:10ت م0354