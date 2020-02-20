الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد ورئيس إريتريا يؤكدان على أهمية مجلس الدول العربية والإفريقية.تدشين حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» بجدة.فيصل بن بندر يدشن ويؤسس لمشروعات تنموية في الأفلاج بـ1.5 مليار ريال.أمير الرياض يرعى حفل عيادات ديرما بمرور 25 عاماً.أمير حائل يتبنى جائزة سنوية للمميزين في قطاع التمريض.فيصل بن سلمان: نهج القيادة غرس اللحمة بين المواطنين.سعود بن نايف: القيادة حريصة على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع الدول الصديقة.وزير الداخلية يرعى تمرين «القبضة 3» وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود.وزير الحرس الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.أمير القصيم يفتتح فرع هيئة الزكاة والدخل ويلتقي 60 عضواً من فريق جمعية «كبدك».وزير الخارجية الأميركي يصل الرياض.اتفاق يمني - حوثي لوقف الأعمال العسكرية في الحديدة.إدانة سعودية للهجوم الإرهابي ضد كنيسة ببوركينا فاسو.روسيا تصعد مع تركيا في سورية.«الوفاق الليبية» تعلّق مشاركتها في مفاوضات جنيف.ديموقراطية إيران.. الشعب كشف الأكذوبة.// يتبع //06:56ت م0003