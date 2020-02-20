طرابلس 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم تصريحات رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج خلال تفقده ميناء طرابلس،موضحا إن القصف كاد أن يؤدي الى كارثة إنسانية وبيئية، لو أصابت القذائف إحدى السفن المحملة بالوقود والغاز المسال بالميناء،معلنا تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية «5+5»، ولايمكن إجراء أى حوار تحت القصف وإهدار دماء المدنيين .وأشارت الصحف إلى لقاء قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر،مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فى موسكو، وأكدا خلال اللقاء ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا،وشددا على عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.وتحدثت عن إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 12 نقطة تمثل الثوابت الوطنية للمجلس من أجل الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، ولإنهاء الأزمة في البلاد، مؤكدا أن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى،مؤكدابضرورة مشاركة المجلس في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفقا لهذه الثوابت الوطنية.وبينت الصحف دعوة السفارة الأميركية في ليبيا جميع الأطراف إلى الإلتزام بمحادثات «5+5» العسكرية التي تسيرها الأمم المتحدة في جنيف، قائلة إن المحادثات يجب أن تستأنف بسرعة من أجل إحرازتقدم نحو وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب، مضيفة معارضتها العمليات العسكرية الأحادية الجانب، والانتهاكات المتهورة لحظر الأسلحة .ونقلت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأطراف المؤثرة في ليبيا إلى تشجيع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار،مشيرا إلى أن هذا الحوار يجب أن يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي خلال لقاؤه مع نظيره الأردنى .وعرجت على تنددت بعثة الأمم المتحدة للدعم، بـ«قصف ميناء طرابلس البحري من قبل الجيش الوطني، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، وكاد ينجم عنه كارثة حقيقية لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال، داعية إلى وقف التصعيد والأعمال الإستفزازية وتوسيع رقعة القتال، داعية الجميع إلى العودة للحوار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة.// انتهى //07:08ت م0007