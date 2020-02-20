جيزان 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، و فيفا، وهروب مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٩ مساء.- بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:33ت م0019