هاناو 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق نار الليلة الماضية في بلدة هاناو غربي ألمانيا بالقرب من فرانكفورت.وذكرت الشرطة الألمانية في بيان اليوم أن تسعة أشخاص قتلوا في موقعين منفصلين، كما عثر على جثتي شخصين بينهما منفذ الهجوم المشتبه به في موقع آخر.وأضافت الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه به، أو الدافع وراء الحادث.// انتهى //09:37ت م0020