نجران 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنفذت جوازات منطقة نجران بالتعاون مع الفريق الطبي من العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة أمس ندوة توعوية بفيروس كورونا الجديد،وذلك بمقر الجوازات بنجران.واستهدفت الندوة الصحية التوعوية منسوبي الجوازات لتوعيتهم بفيروس كورونا الجديد، وأهمية رفع مستوى الحماية الشخصية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تحول دون انتشار المرض، و استخدام الأدوات الوقاية للحماية من الإصابة بالمرض.من جانبه قدم مساعد مدير جوازات المنطقة العميد خالد بن عبدالله العشيوان، شكره وتقديره للفريق الطبي على ما قدموه من جهود في مجال التوعية، مؤكدًا أن جوازات المنطقة والإدارات التابعة لها رفعت مستوى درجة الاستعدادات القصوى في التعامل مع هذا المرض، ووزعت عدد من اللوحات والمطويات التوعوية والأدوات الوقائية في المنافذ والمطارات التابعة لجوازات المنطقة.// انتهى //09:41ت م0021