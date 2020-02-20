وادي الدواسر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر أمس بالتعاون مع الكلية التقنية بالمحافظة برنامج " سباق الأفكار والمبادرات التنموية " كرياثون " ، وذلك بمقر مركز أجيال للمبادرات التنموية التابع للجنة ، بمشاركة 100 شاب .وأبان المُشرف على البرنامج علي بن عبدالله الغانم ، أن الفعالية تسهم في إيجاد وابتكار حلول مجتمعية لقضايا طُرحت على المشاركين ، بهدف تشجيع التفكير الإبداعي .// انتهى //09:43ت م0023