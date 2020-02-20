عام / 100 شاب في " كرياثون " المبادرات التنموية في وادي الدواسر
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
وادي الدواسر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر أمس بالتعاون مع الكلية التقنية بالمحافظة برنامج " سباق الأفكار والمبادرات التنموية " كرياثون " ، وذلك بمقر مركز أجيال للمبادرات التنموية التابع للجنة ، بمشاركة 100 شاب .
وأبان المُشرف على البرنامج علي بن عبدالله الغانم ، أن الفعالية تسهم في إيجاد وابتكار حلول مجتمعية لقضايا طُرحت على المشاركين ، بهدف تشجيع التفكير الإبداعي .
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