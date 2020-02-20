نجران 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة نحران ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب شطر الطالبات أمس، ورشة عمل عن " كيفية كتابة التقارير العلمية " بمقر الكلية.وتناولت الورشة التدريبية التعريف بالتقرير العلمي، وأقسام التقرير العلمي، وكيفية كتابة التقرير العلمي، والأسس المتبعة في ترتيب كتابة التقرير، إضافة إلى استعراض نماذج من تقارير علمية مختلفة لتستفيد منها الطالبة الجامعية في التطبيق الكتابي للتقارير العلمية.// انتهى //10:02ت م0024