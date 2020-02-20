إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ترحيب باكستان بعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش للوساطة حول قضية كشمير المتنازع عليها مع الهند.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي دعم بلاده الثابت لعملية السلام الأفغانية بقيادة أفغانية.وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي حث المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على السلطات الهندية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة حول إقليم جامو وكشمير.وأبرزت لقاء ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وفداً برلمانياً باكستانياً يزور المنامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني.وأشارت إلى تأكيد باكستان بعدم ظهور أي إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، وتنفيذ سلطات الصحة الباكستانية خطة العمل الوطنية بشكل محكم للحد من انتقال هذا الفيروس القاتل إلى باكستان.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل رئيس محكمة منطقة إنجيل في ولاية هرات غربي أفغانستان إثر هجوم مسلح.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا المتجدد.// انتهى //10:18ت م0027