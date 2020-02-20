عرعر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسسيّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر أمس الرحلة الرابعة لأداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 48 معتمراً.وتهدف هذه الرحلات إلى تمكين المستفيدين من أداء مناسك العمرة بمشاركة مجموعة من دعاة الجمعية من مختلف الجنسيات وبعدة لغات.وأشارت الجمعية إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن رحلاتٍ مجدولة شهرياً بدعم من شركاء الجمعية من محسنين ومتبرعين.// انتهى //10:19ت م0028