عام / جمعية الدعوة بعرعر تسير رحلة العمرة الرابعة لـ 48 معتمراً وافداً
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
عرعر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
سيّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر أمس الرحلة الرابعة لأداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 48 معتمراً.
وتهدف هذه الرحلات إلى تمكين المستفيدين من أداء مناسك العمرة بمشاركة مجموعة من دعاة الجمعية من مختلف الجنسيات وبعدة لغات.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن رحلاتٍ مجدولة شهرياً بدعم من شركاء الجمعية من محسنين ومتبرعين.
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10:19ت م
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