عام / فرع الشؤون الإسلامية بالرياض يدعو المرشحين والمرشحات لوظائف مراقبي المساجد للمقابلة الشخصية
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
دعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المرشحين من الجنسين " رجال - نساء " على وظائف مراقبي المساجد لإجراء المقابلات الشخصية الأحد القادم، وذلك بمقر الفرع الوزارة في مدينة الرياض .
وبين مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض سامي بن سليمان المشيقح, اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية من قبل اللجان المختصة بالفرع .
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