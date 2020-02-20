الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسدعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المرشحين من الجنسين " رجال - نساء " على وظائف مراقبي المساجد لإجراء المقابلات الشخصية الأحد القادم، وذلك بمقر الفرع الوزارة في مدينة الرياض .وبين مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض سامي بن سليمان المشيقح, اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية من قبل اللجان المختصة بالفرع .// انتهى //10:23ت م0030