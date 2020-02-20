جيزان 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات اليوم ، المؤتمر العلمي المحلي بقيادة الطلبة تحت شعار " توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030" ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم وذلك بمقر مسرح الهيئة العامة للرياضة بمدينة جيزان .وبينت المساعدة للشؤون التعليمية في كلمتها أن المؤتمر يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي وتنظيم وعرض الأبحاث العلمية في المؤتمرات لدى المشاركات في المؤتمر البالغ عددهن أكثر من 71 طالبة يمثلن مختلف مكاتب التعليم التابعة للإدارة , وإثراء الجانب المعرفي والمهاري لدى المشاركات وإعدادهن للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية ، مثمنة جهود إدارة نشاط الطالبات بالإدارة والمكاتب التابعة لها.من جانبها أشارت منسقة البرنامج صالحة عباس أن المؤتمر استعرض مشاريع الطالبات وأبحاثهن العلمية وفق المحاور المحددة للمؤتمر ومن ثم مناقشتها وتبادل الآراء والاستماع لوجهات النظر المختلفة حولها في حوار مفتوح , مفيدة أن برنامج المؤتمر العلمي مشروع وزاري يستهدف طالبات التعليم العام في المراحل الثلاث (الثانوية والمتوسطة والصفوف العليا من المرحلة الابتدائية).وأعلن المؤتمر في ختام فعالياته تأهل الطالبة جنا القاضي من ابتدائية الركوبة ، والطالبة ميرا الحكمي من ابتدائية ومتوسطة مزهرة لتمثيل تعليم جازان في المؤتمر العلمي الـ 13 بقيادة الطلبة والذي تستضيفه إدارة تعليم مكة المكرمة خلال الفترة القادمة.// انتهى //11:08ت م0052