العيدابي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستقبل محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم، وفداً من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، بحضور مديري الإدارات الحكومية ، حيث تضمن اللقاء بحث سُبل التنمية الزراعية الريفية في جبال بلغازي، وطرق تطوير الجوانب الزراعية في المحافظة.من جهة أخرى قام الفريق الزائر بجولةٍ في عدد من المواقع التي يجري العمل على إنشاء عشر مزارع نموذجية للبن، فيما قدم رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي يحيى الغزواني شرحًا عن تجربة مشروع أرامكو، وعرضًا لتجارب الأهالي في زراعة البنوغيره من المنتجات الزراعية.// انتهى /11:16ت م0053