فينتيان 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ،اليوم ، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح" ، مؤكداً أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.وقال وانغ أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم" ،مشيراً إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أُطلق عليه إسم كوفيد-19.وتأتي القمة التي دعي إليها على عجل مع دول رابطة آسيان في وقت تواجه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعًا كبيراً في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.// انتهى //11:18ت م0054