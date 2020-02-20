تونس 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، عن تشكيل حكومته الجديدة بعد أن أجرى عليها بعض التحويرات حرصاً منه على ضمان تمريرها أمام مجلس الشعب وبالتالي لا تذهب تونس نحو حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية.وأشارت صحف الخميس مغاربياً إلى إعلان الحكومة الليبية المعترف بها دولياً تعليق مشاركتها في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بعد هجوم للقوات التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر على طرابلس.وتحدثت عن اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حماية من شرطة الإحتلال.وأخبرت عن وفاة 14 مهاجراً بينهم طفلان جراء غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية.وتوقفت صحف تونس عند تطورات فيروس كورونا مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 2000 شخص، في حين قررت روسيا حظر دخول الصينيين إلى أراضيها للوقاية من وصول الفيروس إليها.// انتهى //11:20ت م0055