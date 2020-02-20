الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستفاد من الخدمات الطبية والعلاجية بمدينة الملك سعود الطبية خلال العام الماضي 2019م، 427 ألف مراجع للعيادات الخارجية في مختلف التخصصات الطبية.ووفق إحصائية الخدمات الطبية، فقد تم إجراء أكثر من 19 ألف عملية جراحية في كل من: المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان، وشملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة، والأطفال.وأشارت المدينة إلى أن عدد الحالات التي استقبلها أقسام الطوارئ بلغ 179573 حالة، كما أجري نحو 265 ألف تصوير طبي عبر الأجهزة السينية والصوتية، والطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، والتصوير النووي، وتصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.ونوهت المدينة الطبية بأن مستشفى النساء والولادة شهد قدوم نحو 5940 مولودًا ومولودة في العام نفسه.وأكدت المدينة بأنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.// انتهى //11:22ت م0056