مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم حملة لمكافحة الظواهر السلبية في موقع بشارع المنصور ضمن جهودها الرقابية والتنظيمية .وبين رئيس البلدية المهندس أيمن وقَّاد أن الحملة أسفرت عن إزالة مباسط عشوائية ومصادرة 112 طناً من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات وإتلافها ، مؤكداً أن الجهود الرقابية تأتي في المقام الأول ضمن أعمال أمانة العاصمة المقدسة .// انتهى //11:23ت م0057