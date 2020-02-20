عام / بلدية المسفلة بمكة المكرمة تنفذ حملة لمكافحة الظواهر السلبية
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
نفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم حملة لمكافحة الظواهر السلبية في موقع بشارع المنصور ضمن جهودها الرقابية والتنظيمية .
وبين رئيس البلدية المهندس أيمن وقَّاد أن الحملة أسفرت عن إزالة مباسط عشوائية ومصادرة 112 طناً من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات وإتلافها ، مؤكداً أن الجهود الرقابية تأتي في المقام الأول ضمن أعمال أمانة العاصمة المقدسة .
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