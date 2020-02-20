المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسوقع نادي أحد أمس مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والمعنية برعاية ومساندة ذوي الدخل المحدود من اللاعبين القدامى وأسرهم، وتنمية اللاعبين الحاليين .ووقع عقد الشراكة رئيس النادي حمود بن سعد الحربي والمدير التنفيذي للجمعية المهندس حسين بن محمد تكر، حيث تضمنت الشراكة تقديم خدمات مجتمعية للرياضيين وعائلاتهم في المدينة المنورة، وتنفيذ برامج خدمة المجتمع والمسؤولية والرعاية الاجتماعية، وكذلك تنفيذ برامج التوعية المجتمعية الرياضية داخل النادي وخارجه والتنسيق بين الطرفين للاستفادة المتبادلة من المرافق التابعة للنادي والجمعية ودعم المواهب الرياضية، إلى جانب الاتفاق بين الطرفين فيما يخص الاستثمار الرياضي في جميع المجالات .// انتهى //11:28ت م0058