صامطة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساختتمت أمس فعاليات دورة "مهارات كرة القدم" للطلبة المنتسبين لأندية الحي الترفيهية التعليمية والتي استضافها نادي الحي بمحافظة صامطة، بحضور مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي ومدير إدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان محمد بن إبراهيم النعمي.وتهدف الدورة التي أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع بمشاركة 60 طالباً, إلى تنمية وصقل المواهب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية ونشر ثقافة ممارسة كرة القدم وتنشئة جيل متطور مهارياً من خلال التدريب المنظم بما يحقق رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:30ت م0060