الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، المرحلة الأولى من مقابلة الذين تم ترشيحهم للعمل مراقبين ومراقبات على المساجد في المنطقة.وأفاد المدير العام للفرع وجب بن علي العتيبي، أنه تم تشيكل ثلاث لجان لإجراء المقابلات الشخصية معهم، وستواصل اللجان عملها حتى مساء هذا اليوم - بإذن الله تعالى -.// انتهى //11:54ت م0064