نيامي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالي ثلاثة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في النيجر، أكثر من نصفهم من أطفال، بسبب الفقر وأوضاع طوارئ متعددة ومتزامنة.وأوضح بيان للأمم المتحدة اليوم، أن الوضع يتفاقم بسبب حالة عدم الاستقرار فيالمنطقة، بما في ذلك في البلدان المجاورة، وهو ما أدى إلى تدفق آلاف اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا والمهاجرين، وجميعهم بحاجة إلى الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية للبقاء.وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 260 ألف شخص في النيجر متضررين من الفيضانات وأن هناك 380 ألف طفل معرضين لخطر سوء التغذية الحاد الشديد، كما أن هناك 600 ألف طفل مهددين بالأوبئة.// انتهى //13:12ت م0086