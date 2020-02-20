بيروت 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، عن انخفاض أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان إلى نحو 27,700 لاجئ ما يعادل 8450 عائلة.وأشارت الأونروا في تقرير اليوم إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين من 31850 لاجئاً بحسب احصائيات الوكالة في ديسمبر 2016، إلى 28,598 لاجئ حتى نهاية فبراير 2019، وفي عام 2020 انخفض العدد 27,700 لاجئ في لبنان ما يعادل 8450 أسرة.وبحسب وكالة (الأونروا) فقد نزح إلى لبنان بداية الأزمة السورية عام 2011، حوالي 80 ألف لاجئ فلسطيني ، بسبب الحصار الخانق والقصف العنيف الذي تعرضت له مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وأكدت تقارير صدرت عن منظمات حقوقية فلسطينية أن نازحين الفلسطينيين عادوا إلى مخيماتهم في سوريا رغم الدمار الذي حل بها ، بينما غادر العدد الأكبر منهم لبنان إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا.// انتهى //13:21ت م0091