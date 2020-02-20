عام / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرتين بالمنطقة الشرقية
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
الدمام 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، محاضرتين الأولى بعنوان: "الاستقامة حقيقتها وثمراتها"، بعد صلاة مغرب اليوم بجامع حمزة بن عبدالمطلب في حي الدوحة الشمالية بالخبر.
كما ستقام يوم الأحد القادم محاضرة بعنوان: "اتباع السنة على فهم السلف الصالح"، وذلك بعد صلاة العصر بجامع الخضري بالسلمانية الجنوبية بالأحساء.
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13:22ت م
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