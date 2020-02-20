الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستنطلق الأسبوع المقبل بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ17، بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، وتشتمل البطولة على اثنتي عشرة لعبة رياضية مختلفة سواء جماعية أو فردية.وتأتي هذه البطولة ضمن العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها القوات الجوية، لرفع مستوى اللياقة البدنية وبث روح المنافسة بين العسكريين وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية.// انتهى //13:23ت م0094