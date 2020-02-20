المذنب 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسناقش محافظ المذنب سليمان بن علي الفوزان مع قيادات الأجهزة الأمنية بحضور مديري الأجهزة الأمنية ورئيس قسم الشؤون الأمنية بالمحافظة، الخطة الأمنية للمحافظة، وخطوات تنفيذها ومدى فعاليتها داخل المدينة وعلى الطرق الرئيسية.وشدد المحافظ خلال الاجتماع اليوم على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف الرقابة الأمنية على الطرق بالمحافظة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور المرور داخل المحافظة خاصة في أوقات الذروة ، والتأكيد على ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ في الدفاع المدني .// انتهى //13:28ت م0098