الكويت 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 35ر72 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6188 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر1 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر143 مليون سهم جرت من خلال 7227 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 54ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4836 نقطة بنسبة 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر102 مليون سهم جرت عبر 3294 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر96 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6871 نقطة بنسبة 42ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر41 مليون سهم جرت عبر 3933 صفقة بقيمة 6ر24 مليون دينار.// انتهى //13:31ت م0099