أبها 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً بعد صلاة المغرب عددًا من المحاضرات والدروس في بعض جوامع المنطقة.ففي جامع"الحرجة" بمحافظة الحرجة تقام محاضرة بعنوان" الدعاء .. فضله وآدابه" يلقيها عبدالرحمن بن عبدالوهاب الشهري ،فيما يلقي ظافر بن محمد الشهراني محاضرة في جامع " آل زياد البهيم" بمحافظة بيشة بعنوان " الصلح خير" .كما يلقي أحمد بن عبدالله الشهري محاضرة بعنوان" فضل الذكر" بجامع المنزل في مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق.// انتهى //13:35ت م0100