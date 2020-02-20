تبوك 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الإرشاد والتوجيه الطلابي وبالتعاون مع شركة أرامكو السعودية أمس, ملتقى "أرامكو" لطلاب المرحلة الثانوية بمنطقة تبوك, والمنعقد بثانوية منارة العصر الأهلية لمدة ثلاثة أيام.وهدف الملتقى إلى التعريف بالشركة وعرض الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية التي تنفذها الشركة، وذلك ضمن اللقاءات التي تنظمها شركة أرامكو للالتقاء بطلاب الصف الثاني والثالث ثانوي في المنطقة.وبدأت فعاليات البرنامج بعرض متكامل عن الشركة وبرامجها ومجالاتها والمميزات وطرق التقديم والالتحاق بها، كما حظي الملتقى بحضور أكثر من 1000 طالب من طلاب الصف الثالث ثانوي من مدارس منطقة تبوك وعدد من المرشدين.// انتهى //14:46ت م0129