الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسيخوض كل من ريال مدريد المتصدر وبرشلونة مطارده المباشر بروفة في المتناول في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني في كرة القدم، قبل خوضهما ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل والكلاسيكو في نهايته.ويملك برشلونة فرصة استعادة الصدارة ولو مؤقتاً كونه يستضيف إيبار "السادس عشر" بعد غدٍ السبت، أي قبل 24 ساعة على حلول ريال مدريد ضيفاً على ليفانتي "الثالث عشر".وتكتسي المباراتان أهمية كبيرة بالنسبة للناديين سواء محلياً كونهما تسبقان قمتهما المرتقبة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد تقريباً 10 أيام ضمن الجولة الـ26 ، أو قارياً لأنها فرصة لوضع اللمسات الأخيرة قبل دخول مرحلة الحسم في المسابقة القارية العريقة حيث يحل برشلونة ضيفا على نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل، ويلعب ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي.وكان برشلونة يتصدر الليغا بفارق الأهداف عن الريال قبل أربع مراحل، لكن خسارته أمام فالنسيا صفر-2 سمحت للأخير بالانفراد بها بفارق ثلاث نقاط قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة.وخرج الفريقان خاليي الوفاض من مسابقة الكأس المحلية في الدور ربع النهائي، وبالتالي فتركيزهما سينصب على لقبي الدوري الذي يمني ريال مدريد النفس بمعانقته بعد غياب لعامين، وبرشلونة الظفر به للعام الثالث على التوالي، والقاري الغائب عن النادي الكاتالوني منذ عام 2015 والذي توج به ريال مدريد أربع مرات في السنوات الست الأخيرة بينها ثلاث مرات متتالية قبل أن يجرده منه ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي.ويعاني برشلونة من كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه خصوصا أهم لاعبين في تشكيلته الاوروغوياني لويس سواريز المتوقع أن يغيب لأربعة أشهر والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتهى موسمه، وهو نجح في تعويض الأخير استثنائياً بتعاقده مع الدنماركي مارتن برايثوايت.وفي المقابل، يدرك ريال مدريد جيدا أهمية النقاط الثلاث في رحلته إلى فالنسيا لمواجهة ليفانتي لأنها ستبقيه متصدراً قبل الكلاسيكو على الأقل، خاصة وأنها جاءت عقب تعادله المخيب أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية.وتشهد المرحلة قمة تجمع خيتافي، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثالث، أمام ضيفه اشبيلية الذي يعاني في المركز الخامس بعد تعادلين وخسارة، فيما سيحاول أتلتيكو مدريد "الرابع" استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على فياريال منتظراً هدية من اشبيلية لانتزاع المركز الثالث من خيتافي كون الفارق بينهما نقطتان فقط.// انتهى //14:47ت م0130