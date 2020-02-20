الأحساء 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساختتمت وحدة الإرشاد الطلابي بالكلية التقنية بمحافظة الأحساء، اليوم، أسبوع المهنة الذي نظمته الكلية تحت عنوان "مهنة اليوم مستقبل الغد"، وذلك انطلاقا من دعم الكلية للمتدربات والخريجات وتيسير التحاقهم بسوق العمل.وتضمن الأسبوع، ورشة ما بعد التخرج استعرضت أهم نقاط القوة التي يبحث عنها سوق العمل وكيفية تنميتها وتطويرها، وورشة تعريف المتدربات بسوق العمل ومستقبل الوظائف من خلال توعية المقبلات على التخرج بالمستجدات الحديثة والتقنية في الوظائف.وتخلل الأسبوع بعض الورش الاحترافية لدخول سوق العمل منها ورشة رباعيات الأعمال والتعامل مع ضغوط العمل وورش تخصصية كتصميم الأزياء واستثماري فرشاتي.وتهدف هذه الورش التي شارك فيها 330 متدربة وخريجة، إلى تحقيق التطلعات الوظيفية واستثمار المهارات الشخصية للمتدربات للوصول إلى الطريق المؤدي للتميز الوظيفي لنهضة وطن يسمو بهم.// انتهى //14:47ت م0131 --