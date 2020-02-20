جدة 26 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستعرضت غرفة جدة في لقاء تعريفي نظمته أمس, للشركات المتخصصة في قطاع الإيواء والفنادق, الفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة ينبع الصناعية، بهدف تحفيز المطورين العقاريين في الاستثمارات المتاحة بقطاع الإيواء وللاستفادة من هذه الفرص والاستثمار فيها, وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.وسُلط الضوء خلال اللقاء على الفرص التجارية المستقبلية بمدينة ينبع الصناعية, إلى جانب الخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية بينبع للمستثمرين, خاصة الفرص الاستثمارية لقطاع الفنادق والشقق الفندقية، والمقومات التي من شأنها دعم هذا القطاع كالشواطئ والمنتزهات والمنتجعات والفنادق البحرية وملاعب الجولف, فضلاً عن استعراض فرص التطوير السكني والتجاري.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي تعقدها غرفة جدة للتعريف بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، خاصة في ظل توجه الاقتصاد السعودي نحو توسيع قاعدة الاستثمار، حيث تشهد المنطقة السكنية الدائمة في مدينة ينبع الصناعية نموا في فرص التطوير السكني.يُذكر أن قطاع الإيواء والشقق الفندقية تعد محوراً مهماً من محاور الاستثمار بالمملكة في المرحلة الراهنة، لدوره في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في ظل نمو حركة السياحة والفعاليات المصاحبة لهذا النشاط الحيوي الذي فتح آفاقاً جديدةً في العمل الاقتصادي والاستثماري، ما يعد مؤشراً نحو مزيد من إيجاد الفرص المتعددة فيه.// انتهى //14:47ت م0132 --