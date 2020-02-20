أبهـا 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وفرع العمادة بتهامة, عن بدء التسجيل في عدد من الدورات التدريبية المعتمدة التي تنفذها العمادة للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، لشطري الطلاب والطالبات، بالتعاون مع العديد من كليات الجامعة.وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل، أن عدد الدورات في الفصل الحالي بلغ 45 دورة، منها 13 دورة تدريبية لشطر الطلاب، و13 دورة تدريبية لشطر الطالبات، ولفرع الجامعة بتهامة 19 دورة تدريبية.وأشار إلى أن هذه الدورات تشمل العديد من المجالات المختلفة في جوانب الحياة، وتهدف في مجملها إلى الارتقاء بالمجتمع، وتأهيل المستفيدين والمستفيدات في المجالات المهنية التي يتطلبها سوق العمل, منوهاً على الراغبين بالتسجيل في هذه الدورات لزيارة الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Training/266. .// انتهى //14:49ت م0133