الدمام 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسعقدت اللجنة المحلية للتعداد السكاني والمساكن بالمنطقة الشرقية اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة المحلية لتعداد 2020 في إمارة المنطقة الشرقية سليمان المطرودي، وحضور ممثلي القطاعات الرسمية في المنطقة الشرقية وذلك في مقر إدارة التعليم بالدمام.وأكد المطرودي خلال الاجتماع سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين -أعزها الله- لتوفير كافة سبل الرخاء والنماء لهذا الوطن المعطاء، مستشهداً بالخطط والأهداف التي يقوم عليها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2020 ويهدف إلى توفير قاعدة من البيانات والمعلومات المهمة التي ترمي للتخطيط والتنمية على كافة المستويات.وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من التعداد العام للسكان والمساكن هو جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، إلى جانب توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة، وصولاً إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.من جهته نوه مشرف التعداد بالمنطقة الشرقية سعود الخريف، بالدور الذي يلعبه الإعلام في التوعية الإعلامية بالتعداد لما له من تأثير كبير في مخاطبة أفراد المجتمع، داعياً في ذات السياق كافة الأعضاء المشاركين إلى أهمية توعية منسوبيهم بالتعداد وأهدافه الوطنية.كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالتعداد في المرحلة المقبلة والتي تعد بالدرجة الأولى عملاً وطنياً، داعياً إلى تضافر الجهود لكل ما من شأنه يحقق الهدف المنشود ويحقق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.//انتهى//14:51ت م0135 --