لندن 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات معركة حلب وسط مخاوف من تفاقم الصراع بعد تحذير الرئيس التركي أمس من أن قواته ربما تشن هجومًا في أي وقت إذا لم تنسحب القوات السورية من أماكن تواجد الجنود الأتراك.ونقلت تقارير عن حالة الإحباط العامة التي تصاحب عملية الانتخابات البرلمانية في إيران بسبب الغضب الشعبي من انتشار الفساد وتراجع مستويات المعيشة وغيرها من التخبطات السياسية.وحذّرت صحف الخميس من أن أسراب الجراد التي ضربت شرق إفريقيا تهدد الأمن الغذائي لـ 25 مليون شخص، مضيفة أن جحافل من الجراد عبرت شرق إفريقيا الآن إلى داخل دولة جنوب السودان التي ما تزال تعاني بصورة واسعة من الفقر والمسغبة وآثار أعوام من الحرب الأهلية.على صعيد منفصل، نقلت الصحف أنباء عن انتشار فيروس كورونا بصورة واسعة ومفاجئة في مدينة دايجو الكورية الجنوبية مما حدا السلطات لإغلاق العديد من رياض الأطفال والمرافق العامة.محلياً، تناولت الصحف تصريحات رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال السابق توني بلير من أن حالات الفشل التي صاحبت أداء الحزب في الانتخابات العامة خلال العشر السنوات الماضية لن تنتهي إلا بعد عملية إعادة بناء شاملة.// انتهى //14:52ت م0136