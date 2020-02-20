القاهرة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستقيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية احتفالية بالقاهرة الثلاثاء المقبل لتكريم الفائزين بجائزة "الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي".وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أنه انطلاقًا مما توليه مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية من اهتمام بدعم العلم والإبداع وكل ما له علاقة بالمعرفة وسعيًا من المؤسسة إلى تعزيز الإبداع وتكثيفه، والاحتفاء بالكتاب العربي بوصفه وعاء العلم والحضارة، فقد جاء التعاون مع المنظمة في تأسيس جائزة باسم "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي" تقديرًا للمساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.وتهدف الجائزة إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكُتَّاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات جليلة في قضايا التنمية العربية.// انتهى //14:52ت م0137