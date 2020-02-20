الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستوقع المدير العام لمجلس المطارات الدولي (ACI) لإقليم آسيا والمحيط الهادي الإيطالي ستيفانو بارونكي, أن يتصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة مطارات المنطقة، مبينا أن المطار مميز من حيث التصميم والتشكيل، ويتزامن مع التطور الكبير الذي تشهده مطارات المملكة, متطلعا إلى شراكة أكبر في المستقبل مع الهيئة العامة للطيران المدني.جاء ذلك خلال زيارة قام بها بارونكي للهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه وفد من مجلس المطارات الدولي (ACI) لإقليم آسيا والمحيط الهادي، وكان في استقبالهم مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة المهندس سليمان بن أحمد البسام، ومساعد الرئيس لخِدْمات الحج والعمرة بالهيئة المهندس عبد الله الريمي، ومساعد الرئيس لتقنية معلومات المطارات المهندس أحمد القرشي.واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الطاقة الاستيعابية والخِدْمات التي يقدمها المطار للمسافرين، كما اّطّلع على التقنيات الحديثة المتواجدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد المصمم على أعلى المعايير الدولية، وعلى أبرز الفرص الاستثمارية في المطار.وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في قطاع المطارات والخدمات المتعلقة بها مع مجلس المطارات الدولي (ACI)، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع أبرز المنظمات والشركات الدولية في صناعة الطيران، تماشياً مع الرؤية 2030 التي تهدف خططها إلى الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية.// انتهى //14:53ت م0138