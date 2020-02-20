المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأطلقت وزارة الحج والعمرة ممثلةً في وكالة شؤون الزيارة مبادرة (يحبون من هاجر إليهم) ضمن مشاركات الوزارة في مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة) التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة برعاية وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص بتقديم برامج متنوعة لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.وتأتي المبادرة التي تحمل قيمة الإيثار لإبراز صفات المجتمع المديني تاريخياً ونشر التكافل والتآخي والتعاون، وإظهار معاني البذل والعطاء من خلال استقبال عدد من المعتمرين والزوار للمدينة المنورة من مختلف الجنسيات في محطة استقبال حجاج ومعتمرين البر وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا العينية والتذكارية، كما يتضمن برنامج المبادرة استضافة للباحثين في التراث والتاريخ الإسلامي لإلقاء محاضرة عن تاريخ أهل المدينة والقصص النبوية والمواقف التي تحمل قيمة الإيثار تاريخيًا وبلغات متعددة.وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة الدكتور محمد البيجاوي أنه منذ انطلاق ( مبادرة خير أمة مبادرة القيم والأخلاق) وهي تستهدف مختلف الشرائح من المواطنين والمعتمرين والمقيمين بالمدينة المنورة بهدف تعزيز و ترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع المديني لتأصيلها وجعلها سلوكًا طبيعيا مألوفًا بين أطياف المجتمع.ولفت الانتباه إلى أن وزارة الحج والعمرة ممثلةً في وكالة شؤون الزيارة شاركت بعدد عشر مبادرات استهدفت جميع شرائح المجتمع منذ انطلاق المبادرة.من جانبه بيّن منسق مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة) رامي ثروت، أن المبادرة تسعى لتعزيز مفهوم الإيثار بين افراد المجتمع وإبراز صورة حقيقية للقيم والمعاني الأخلاقية من أهل المدينة للمعتمرين والزوار، مشيراً إلى أن هناك عدد ثلاث مبادرات ستقام خلال الثلاث أشهر القادمة تحمل قيم العدل، الأمانة والإحسان.وتعدّ مبادرة (يحبون من هاجر إليهم) المشاركة العاشرة للوزارة في مبادرة خير أمة، حيث شاركت الوزارة بمجموعة من المبادرات تضمنت قيم الرحمة والإخاء والبر والتسامح وحق الجار وغيرها من القيم التي تهدف الى نشر المفاهيم والقيم الاخلاقية وتحويلها الى ممارسات ملموسة بين المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار.// انتهى //14:58ت م0140