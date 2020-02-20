بريدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستفقد وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان, يرافقه مستشار سمو أمير القصيم عضو اللجنة العليا لمعرض القصيم للكتاب إبراهيم بن سعد الماجد، اليوم, ميدانيا الاستعدادات المنفذة لإقامة معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة, بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة .وقدم نائب رئيس اللجنة العليا للمعرض محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم محافظ عنيزة شرحاً مفصلاً لوكيل امارة منطقة القصيم عن خطوات التنفيذ والتجهيزات والترميم الشامل الذي يشهده المبنى الرئيسي لمركز الملك فهد الحضاري استعداداً لإقامة الكرنفال الثقافي.كما اطلع الوزان على الصالات الداخلية وما تضمنته من أعمال وأجنحة تخص المشاركين ودور النشر بالمعرض , بالإضافة إلى ساحة مهرجان الربيع والتي تأتي ضمن الفعاليات المتنوعة لمحافظة عنيزة , مشيراً على أن الجهود متواصلة لاستضافة هذا الحدث الثقافي المهم وفق توجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ.يذكر أن معرض القصيم للكتاب سينطلق يوم الأربعاء 9 رجب 1441 القادم, وسيتيح لزواره , جملة من الخدمات التي تلامس شغف القراء والمؤلفين ودور النشر , وسط خدمات متنوعة تعني بالكتاب والعلم والمعرفة , كما أن المعرض لن يقتصر على المثقفين فحسب بل سيستهدف كافة طبقات المجتمع المتعددة وبمختلف الأعمار , حيث يعتبر المعرض أحد أهم النوافذ الثقافية والمعرفية التي تدعم ثقافة التنوع والتميز وحرية الفكر.كما سيشارك في المعرض أكثر من 200 دار نشر بمختلف العلوم المعارف ، بالإضافة إلى عدد من الجهات حكومية والأهلية واجتماعية، كما سيصاحب المعرض عدد من الندوات والأمسيات الثقافية والمعرفية المتنوعة.// انتهى //16:04ت م0171