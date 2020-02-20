الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسصدر مؤخراً العدد " 82 " من مجلة الصقور نصف السنوية ، التي تصدر عن كلية الملك فيصل الجوية بالرياض .وتوشح غلاف العدد بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله " .وجاء في مقدمة العدد تغطية مصورة لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحفل تخريج الدفعة السادسة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية .وافتتح العدد المشرف العام على المجلة اللواء الطيار الركن حازم بن عبد الرحمن بن غشيان قائد كلية الملك فيصل الجوية بكلمة بعنوان " بيعة ووفاء " استعرض فيها إنجازات الوطن بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " أيده الله " مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية .وتضمن العدد مجموعة من الأخبار والتقارير الإخبارية عن القوات الجوية السعودية، والمقالات المتنوعة والموضوعات والتقارير والزوايا الثابتة بالمجلة .// انتهى //16:07ت م0173