الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسكشف شتاء طنطورة اليوم الستار عن فعاليات الأسبوع الأخير من الموسم الثاني، إذ تشهد مدينة العلا فعالية "السّمت" التي تعدّ حدثاً مميّزاً يجمع بين ثقافة الشرق والغرب، حيث تقام في موقع ضم أعرق الحضارات، وذلك على مدى ثلاثة أيام من الأنشطة و العروض الموسيقية المباشرة، والأطباق العالمية الشهية، وفيلم رائع يُصوّر لقاء الحاضر والماضي في مكان يتمتّع بأهمية تاريخية كبيرة.أما "السّمت" فهي أداة قديمة استخدمها الأنباط الذين استقرّوا في العلا لمعرفة الوقت من خلال زاوية الشمس، و ستقام الفعالية خلال المدة من 5 إلى 7 مارس 2020، وتجمع بعض المواهب الأكثر شهرة من الشرق والغرب للاحتفاء بالموسيقا والطعام والتعاون الثقافي في رحاب الموقع المُدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وبلدة العلا التاريخية القديمة في المملكة العربية السعودية، وستكون هذه الفعالية مسك ختام الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة.ويشكل السادس من مارس اليوم الرئيسي للفعّاليات الفنية ، حيث ستُقدّم عروض لأهم الفنانين العالميين وهم: ذا تشينسموكرز، وجان ميشيل جيري، وتيني تمبا، وسوبر جونيور دي أند إي، وهولافونيك، إضافة إلى مواهب محلية مثل عمر باسعد وحمزة هوساوي.أما على صعيد الطهي والطعام فستعرض فعالية السّمت قوائم طعام استثنائية أعدّها رئيس الطهاة البرازيلي أليكس أتالا مالك مطعم ساو باولو دوم، واثنان من نجوم نيويورك الصاعدين وهما جيريمايا ستون وفابيان فون هاوسكي فالتيرا مالكي مطعمي كونترا وويلدير، إضافة إلى المشروبات التي صمّمها استوديو السيد ليان المعروف عالمياً بخبرائه العريقين في مجال الموكتيلات.وفي الجانب الفني من عطلة نهاية الأسبوع تطل الفنانة البريطانية المعاصرة لورين بيكر وا بمشاركتها في استوديو الفن المفاهيمي شوستر وموسلي بقيادة كلوديا موسلي وإدوارد شوستر، هذا بالإضافة إلى التجهيز الفني المعنون بـ "الغرفة اللامتناهية – تألّق الأرواح" للفنان الياباني يويوي كوساما، المعروض في صالة مرايا للحفلات الموسيقية.وستُتاح للضيوف الفرصة لزيارة معرض صحراء X العلا، إذ يُعد هذا المعرض الأول من نوعه من حيث استجابته للموقع في المملكة العربية السعودية، وهو يُركّز على استكشاف الحضارة الصحراوية ويُقدّم حواراً عبر الثقافات بين فنانين من المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وفنانين من حول العالم، الذين سيستلهمون من المشهد الاستثنائي والأهمية التاريخية للعلا.وتتوفّر تذاكر اليوم الواحد (لليوم الرئيسي في الفعالية - 6 مارس) وتذاكر عطلة نهاية الأسبوع (ثلاثة أيام 5 - 7 مارس) على الموقع الإلكتروني على www.azimuthfestival.com. ويشمل البرنامج الذي يمكن الاختيار منه: الإقامة في مخيم عشار – عنوان الفخامة في العلا، والانتقال عبر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وتناول الوجبات في المطاعم العالمية أنابيلز، وساس كافيه، ولاكانتين، و مطعم نوبو، والاستمتاع بمشروبات غروب الشمس والمقبلات التي يتم تقديمها على سطح صالة مرايا، إضافة إلى عروض الموسيقا العالمية المُقامة، وخلال الفعالية سيتم إعداد قائمة طعام مخصّصة للضيوف صمّمها واحد من أهم الطهاة العالميين في الفعالية ألا وهو أليكس أتالا، إضافة إلى المشروبات التي ابتكرها استوديو ليان.وتشمل الرحلات المتاحة للضيوف خلال عطلة نهاية الأسبوع: زيارة معرض Desert X العلا، والحِجر، وجبل الفيل، ووادي القرى، ومسارات العلا، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، ومغامرة الانزلاق بالحبل، و تجربة زيارة المزارع كمذاق العلا و حجرة نورة، والحديقة الشتوية، ومشاهدة فن الصخور في جبل عكمة.تُقام فعالية السّمت في منطقة عشار، و سيُوثّقها المخرج كارل هيندمارش من خلال تصوير فيلم وثائقي عن التجربة الموسيقية وسرد قصة التطوّر الإنساني والتقني، ومن خلال استكشاف العلا كموطن للحضارات القديمة ولقرون لا حصر لها من الاكتشافات والإبداع،سيكون الفيلم تجربة سينمائية وموسيقية رائعة تُجسّد التطوّر الإنساني، فالفعالية حكاية إنسانية عالمية تُروى أمام الجمهور بأربعة أبعاد على الشاشة والمسرح.// انتهى //16:26ت م0177