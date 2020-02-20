الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنفذت القيادة العامة لطيران الأمن مهمتي اخلاء طبي جوي اليوم وأمس لمريضين.وتمثلت الحالة الأولى لطفل جرى نقله من مستشفى جنوب القنفذة إلى محافظة جدة، فيما نقل مسن في حالة حرجة من مستشفى الزلفي العام إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.الجدير بالذكر أن طائرات الأمن مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية التي تضمن بمشيئة الله انجاز مثل هذه المهام بكل دقة وسرعة ، وتسعى القيادة العامة لطيران الأمن لتنفيذ مثل هذه المهام كجزء من مهامها الإنسانية المتعددة .// انتهى //16:27ت م0179