الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- تجاه قضية الإعاقة، وكان -أيده الله- من أوائل الذين احتضنوها وأسس لذلك عددا من المؤسسات، وفي مقدمتها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة, مشيدًا بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، واهتمامه غير المستغرب بقضية الإعاقة.جاء ذلك خلال مداخلته في اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير, مؤكدا وأكد سموه أن هناك العديد من المؤتمرات التي عقدت وخرجت بتوصيات مهمة نفذت جميعها، ومنها إنشاء هيئة مستقلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بأمر من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كبرامج بمفهومها الشامل، مبديًا أمله في أن يحقق هذا اللقاء أهدافه المرجوه.من جانب آخر شارك مركز الجمعية بعسير في المعرض المصاحب بركن خاص، أبرزت خلاله الخدمات التي تقدمها الجمعية للأطفال ذوي الإعاقة كالخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية، إضافة إلى توزيع كتيبات ومطبوعات توعوية بقضية الإعاقة والبرامج التوعوية والخدمية التي تقدمها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في منطقة عسير.// انتهى //16:30ت م0180